26 Февраля 2026
Френки де Йонг пропустит до шести недель из-за травмы

26 Февраля 2026 20:10
38
Френки де Йонг пропустит до шести недель из-за травмы

Полузащитник "Барселоны" Френки де Йонг не сможет выступать в составе "сине-гранатовых" в течение пяти-шести недель из-за травмы. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает пресс-служба клуба на своей странице в социальной сети X.

"Игрок основного состава Френки де Йонг получил травму дистальной части двуглавой мышцы правой ноги во время сегодняшней тренировки. Обследования подтверждают, что период его восстановления составит от пяти до шести недель", — написано в заявлении "Барселоны".

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился одним голом и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

İdman.Biz
