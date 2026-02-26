Клопп может покинуть Red Bull

В компании Red Bull недовольны результатами работы экс-тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на посту главы глобального футбольного подразделения. Сотрудничество с немецким специалистом может быть завершено спустя год. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Salzburger Nachrichten.

По информации источника, Red Bull не станет препятствовать возвращению Клоппа к тренерской деятельности грядущим летом. Австрийская компания рассматривает кандидатуру Оливера Гласнера, возглавляющего "Кристал Пэлас", на замену 58-летнему специалисту.

Подчеркивается, что Клоппа связывают с мадридским "Реалом", где в нем видят тренера на долгий срок.