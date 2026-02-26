26 Февраля 2026
RU

Клопп может покинуть Red Bull

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2026 19:06
18
Клопп может покинуть Red Bull

В компании Red Bull недовольны результатами работы экс-тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа на посту главы глобального футбольного подразделения. Сотрудничество с немецким специалистом может быть завершено спустя год. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Salzburger Nachrichten.

По информации источника, Red Bull не станет препятствовать возвращению Клоппа к тренерской деятельности грядущим летом. Австрийская компания рассматривает кандидатуру Оливера Гласнера, возглавляющего "Кристал Пэлас", на замену 58-летнему специалисту.

Подчеркивается, что Клоппа связывают с мадридским "Реалом", где в нем видят тренера на долгий срок.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

На сайт "Марселя" совершена кибератака
19:54
Мировой футбол

На сайт "Марселя" совершена кибератака

Хакеры получили персональные данные около 400 тысяч болельщиков
Серлот — игрок недели в Лиге чемпионов
18:50
Мировой футбол

Серлот — игрок недели в Лиге чемпионов

Норвежец сделал хет-трик в матче с "Брюгге"
Пеп Гвардиола запретил Эрлингу Холанду вести переговоры с "Реалом"
18:01
Мировой футбол

Пеп Гвардиола запретил Эрлингу Холанду вести переговоры с "Реалом"

Главный тренер "Манчестер Сити" потребовал от форварда полной концентрации на сезоне
Виктор Осимхен о "Ливерпуле": "Если мы снова станем соперниками, это будет великолепный матч"
17:17
Мировой футбол

Виктор Осимхен о "Ливерпуле": "Если мы снова станем соперниками, это будет великолепный матч"

Нападающий "Галатасарая" оценил возможных соперников перед жеребьевкой плей-офф
Доменико Тедеско: "Мы едем в Англию с решимостью и желанием сотворить чудо"
17:02
Мировой футбол

Доменико Тедеско: "Мы едем в Англию с решимостью и желанием сотворить чудо"

Главный тренер "Фенербахче" оценил шансы перед ответным матчем Лиги Европы
Шахин Зейналов о "серебре" "Сабаха": "Команда демонстрировала настойчивость и боевой дух"
16:47
Мировой футбол

Шахин Зейналов о "серебре" "Сабаха": "Команда демонстрировала настойчивость и боевой дух"

Юниоры бакинского клуба завоевали медали на Kobuleti Winter Cup

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов