Виктор Осимхен о "Ливерпуле": "Если мы снова станем соперниками, это будет великолепный матч"

Нападающий "Галатасарая" Виктор Осимхен оценил вероятность встречи с английским "Ливерпулем" в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Перед жеребьевкой, которая состоится в пятницу, форвард поделился ожиданиями от возможного противостояния с лидером английской Премьер-лиги.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на CBS Sports, Осимхен признался, что предпочел бы другого оппонента на этой стадии турнира.

"Если быть честным, встреча с "Ливерпулем" сейчас станет своего рода местью с их стороны. Не буду много говорить, независимо от того, кто нам попадется, но я хотел бы избежать "Ливерпуля". Если соперником станут они, мы сделаем все возможное, но это будет нелегко", — заявил Виктор Осимхен.

Напомним, что на общем этапе турнира стамбульский клуб сотворил сенсацию, обыграв команду Арне Слота со счетом 1:0. Единственный гол в той встрече с пенальти забил именно Осимхен. Нападающий отметил, что осознает всю сложность игры на стадионе "Энфилд":

"Мы уже играли с ними, но не на "Энфилде". Если мы снова станем соперниками, это будет великолепный матч. Считаю, что мы сможем справиться с этой задачей. Это Лига чемпионов, здесь нет легких оппонентов. Мы видим, как выступает тот же "Буде-Глимт". Если хочешь побеждать, нужно играть против больших команд и доказывать свою силу".