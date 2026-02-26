26 Февраля 2026
Шахин Зейналов о "серебре" "Сабаха": "Команда демонстрировала настойчивость и боевой дух"

26 Февраля 2026 16:47
11
Главный тренер команды "Сабах" U13 Шахин Зейналов заявил, что выступление на международном турнире в Грузии стало для футболистов серьезной мотивацией и большим опытом. Бакинский коллектив завоевал серебряные медали турнира Kobuleti Winter Cup, уступив лишь в финальном поединке.

"Мы начали соревнование очень уверенно. В группе одержали две крупные победы и один матч завершили вничью", — отметил Шахин Зейналов в беседе с Report.

Специалист подчеркнул, что в плей-офф игроки проявили характер, одержав волевые победы в 1/4 и 1/2 финала.

"Финальный матч прошел в напряженной борьбе. Основное время завершилось нулевой ничьей, а победитель определился в серии пенальти. К сожалению, на этом этапе удача была не на нашей стороне, и мы завершили турнир на втором месте. Команда на протяжении всего турнира демонстрировала настойчивость, дисциплину и боевой дух. Мы гордимся ребятами", — добавил Зейналов.

Отметим, что в решающем матче "Сабах" проиграл в серии послематчевых пенальти местному коллективу "Вазисубани".

