26 Февраля 2026
RU

Деклан Райс получил признание Дэвида Бэкхема: "Это было невероятно"

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2026 16:32
22
Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс рассказал, что легендарный Дэвид Бекхэм связался с ним после его выдающегося выступления в Лиге чемпионов УЕФА против "Реала". В том матче на стадионе "Сантьяго Бернабеу" англичанин дважды поразил ворота Тибо Куртуа прямыми ударами со штрафных, принеся своей команде победу со счетом 2:1.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun, несмотря на общий успех в противостоянии с мадридцами (5:1), лондонский клуб завершил путь в турнире на стадии полуфинала, уступив "ПСЖ".

"Дэвид написал мне об этом в Instagram. Это было невероятно, ведь он — один из величайших мастеров штрафных ударов в истории", — отметил Деклан Райс в беседе с зарубежными СМИ. Футболист добавил, что впервые познакомился с Бекхэмом в Катаре, где все игроки смотрели на него как на бога.

Райс также признался, что при исполнении стандартов полагается на инстинкты: "Когда подходишь к мячу, все зависит от ощущений. Нужно точно чувствовать, куда и с какой скоростью нанести удар. В этом году данный компонент стал нашей сильной стороной и очень нам помогает".

İdman.Biz
