26 Февраля 2026
Доменико Тедеско: "Мы едем в Англию с решимостью и желанием сотворить чудо"

26 Февраля 2026 17:02
Главный тренер турецкого "Фенербахче" Доменико Тедеско считает, что его команда способна исправить ситуацию в ответном матче Лиги Европы против английского "Ноттингем Форест". Несмотря на разгром в первой встрече в Стамбуле (0:3), специалист рассчитывает на волевой результат в гостях.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Тедеско признал сложность положения из-за кадровых потерь, но отказался искать оправдания в травмах.

"Для нас еще ничего не закончено. Мы едем в Англию с решимостью и желанием сотворить чудо. Я верю в свою команду, каждый выложится на максимум. Я справляюсь с давлением и не хочу перекладывать его на плечи игроков", — заявил Доменико Тедеско.

Напомним, что для выхода в следующий раунд "Фенербахче" необходимо побеждать на выезде с разницей минимум в три мяча (для перевода игры в овертайм). Победа с преимуществом в четыре гола и более обеспечит турецкому клубу прямой проход дальше.

