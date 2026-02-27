27 Февраля 2026
В России МВД возбудило дела в отношении девяти футбольных судей

27 Февраля 2026 00:14
В России МВД возбудило дела в отношении девяти футбольных судей

Следственный департамент Министерства внутренних дел России расследует факты получения незаконного вознаграждения за влияние на результаты матчей девятью арбитрами. Выявление новых эпизодов возможной коррупции в судейском корпусе произошло в ходе расследования уголовного дела в отношении бывшего руководства "Торпедо". Как передает İdman.Biz, об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника, знакомых с ходом расследования, а также на подтверждение собеседника, близкого к Российскому футбольному союзу.

По информации источника, судьям Мир РПЛ Егору Егорову, Ивану Сараеву и Владиславу Целовальникову, а также арбитрам Лиги Pari Юрию Карпову, Максиму Перезве, Герману Коваленко, Кириллу Силантьеву и Олегу Соколову были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования). Подчеркивается, что фигурантом дела стал экс-судья Первой лиги Игорь Захаров. В случае признания вины указанных арбитров им может грозить до семи лет лишения свободы.

На фоне этого бюро исполкома РФС намерено скорректировать списки судей РПЛ и Первой лиги на сезон-2025/2026, исключив из них названных судей.

