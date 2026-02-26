Бывший полузащитник "Галатасарая" подшутил над "Ювентусом"

Бразильский полузащитник Фелипе Мело, выступавший за "Джимбом" с 2011 по 2015 годы, прокомментировал успех своей бывшей команды в противостоянии с туринским "Ювентусом" (2:3, д.в.) в ответной встрече плей-офф Лиги Чемпионов УЕФА. Несмотря на поражение в ответном матче в Турине, стамбульцы прошли в следующий раунд по сумме двух встреч (7:5), обеспечив себе преимущество за счет крупной победы в первой игре (5:2).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на социальные сети футболиста, игрок опубликовал пост с ироничным обращением к сопернику. Он отметил: "Самый великий - "Джимбом"! Пока-пока".

Публикация Мело за короткое время собрала тысячи лайков и вызвала большой резонанс среди болельщиков стамбульского гранда.

Напомним, что к 82-й минуте ответной встречи в Турине "Галатасарай" уступал со счетом 0:3, что уравнивало шансы команд по сумме двух матчей и перевело игру в овертайм. Однако в дополнительное время голы Виктора Осимхена и Барыша Йылмаза вывели команду Окана Бурука в следующую стадию турнира.