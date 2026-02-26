Жоан Лапорта обвинил "Реал Мадрид" в попытке сорвать выборы президента "Барселоны"

Кандидат в президенты "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что за судебным иском об отмывании денег стоит "Реал Мадрид" и мадридские властные круги, стремящиеся дестабилизировать каталонский клуб. Жалоба, поданная в Национальный суд Испании одним из сосьос, направлена на дискредитацию Лапорты в разгар предвыборной гонки.

"Цель человека, подавшего жалобу, полную лжи и мошенничества, совершенно ясна: сорвать избирательный процесс и навредить моей кандидатуре", — заявил Жоан Лапорта в беседе с зарубежными СМИ.

Функционер подчеркнул, что "мадридские круги" боятся возвращения сильной "Барселоны" и пытаются разрушить всё, что было достигнуто в период его прошлого президентства. Лапорта уверен, что за рядовым членом клуба, подавшим иск, стоят влиятельные силы из Мадрида, которые хотят помешать экономическому и спортивному восстановлению сине-гранатовых.