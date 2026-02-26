Криштиану Роналду официально стал совладельцем "Альмерии"

Форвард саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду сделал масштабный шаг в бизнесе, официально объявив о покупке доли в испанском клубе "Альмерия". Португалец приобрел 25 процентов акций через структуру CR7 Sports Investments, которая является подразделением его головной компании CR7 SA.

Как сообщает İdman.Biz, "Альмерия" на данный момент выступает в Сегунде (втором дивизионе Испании) и занимает третье место в турнирной таблице, являясь одним из главных претендентов на возвращение в элиту. Роналду, комментируя свое решение, подчеркнул желание приносить пользу футболу за пределами игрового поля.

"Я давно планировал продолжить служить футболу вне игрового пространства. "Альмерия" — это клуб с прочным фундаментом и огромным потенциалом роста. Я хочу работать плечом к плечу с руководством на этом новом этапе развития команды", — заявил Криштиану Роналду.

Нынешний президент "Альмерии" Мохаммед Аль-Херейджи, который выкупил клуб у Турки Аль-Шейха в прошлом году, является близким другом португальца. Ожидается, что инвестиции Роналду станут началом новой эры в истории клуба, затронув развитие как основной команды, так и футбольной академии.