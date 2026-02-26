26 Февраля 2026
RU

Андре Онана поборется за место в основе "Манчестер Юнайтед"

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2026 13:34
12
Андре Онана поборется за место в основе "Манчестер Юнайтед"

Вратарь футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Андре Онана планирует вернуться в английскую Премьер-лигу и вновь стать первым номером команды. Камерунец, выступающий на правах аренды за турецкий "Трабзонспор", рассчитывает навязать конкуренцию бельгийцу Сенне Ламменсу во время летней предсезонной подготовки.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, голкипер намерен доказать свою состоятельность тренерскому штабу и вернуть доверие болельщиков на "Олд Траффорд". Несмотря на стабильную игру Ламменса в текущем сезоне, Онана рассчитывает получить шанс закрепиться в старте сразу после завершения турецкого этапа карьеры.

Напомним, что африканский футболист перешел в стан "красных дьяволов" из итальянского "Интера" в июле 2023 года. После серии неудачных матчей в Англии он был отправлен в аренду, однако теперь полон решимости реанимировать свою карьеру в составе манкунианцев.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Энтони Гордон попал в мишень грандов после исторического покера в ворота "Карабаха"
12:37
Мировой футбол

Энтони Гордон попал в мишень грандов после исторического покера в ворота "Карабаха" - ФОТО

Интерес к форварду "Ньюкасла" со стороны топ-клубов резко возрос

"Манчестер Юнайтед" совершил мощный финансовый рывок за счет массовых сокращений
12:22
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" совершил мощный финансовый рывок за счет массовых сокращений

клуб опубликовал финансовый отчет за первые шесть месяцев финансового года
Азербайджанский боксер сегодня проведет бой 1/8 финала "Странджа"
12:07
Мировой футбол

Азербайджанский боксер сегодня проведет бой 1/8 финала "Странджа"

Малик Гасанов выйдет на ринг в Софии
Бывший полузащитник "Галатасарая" подшутил над "Ювентусом"
11:52
Мировой футбол

Бывший полузащитник "Галатасарая" подшутил над "Ювентусом"

Фелипе Мело иронично отреагировал на успех стамбульского клуба в Лиге чемпионов УЕФА
Завтра определится состав пар 1/8 финала Лиги чемпионов
11:37
Мировой футбол

Завтра определится состав пар 1/8 финала Лиги чемпионов - ФОТО

Победители стыковых матчей узнают своих соперников
Криштиану Роналду может вернуться в европейский гранд
11:07
Мировой футбол

Криштиану Роналду может вернуться в европейский гранд

В трансфере португальской звезды из "Аль-Насра" видят огромный потенциал

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов