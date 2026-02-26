Андре Онана поборется за место в основе "Манчестер Юнайтед"

Вратарь футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Андре Онана планирует вернуться в английскую Премьер-лигу и вновь стать первым номером команды. Камерунец, выступающий на правах аренды за турецкий "Трабзонспор", рассчитывает навязать конкуренцию бельгийцу Сенне Ламменсу во время летней предсезонной подготовки.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian, голкипер намерен доказать свою состоятельность тренерскому штабу и вернуть доверие болельщиков на "Олд Траффорд". Несмотря на стабильную игру Ламменса в текущем сезоне, Онана рассчитывает получить шанс закрепиться в старте сразу после завершения турецкого этапа карьеры.

Напомним, что африканский футболист перешел в стан "красных дьяволов" из итальянского "Интера" в июле 2023 года. После серии неудачных матчей в Англии он был отправлен в аренду, однако теперь полон решимости реанимировать свою карьеру в составе манкунианцев.