Махмуд Гурбанов назвал решающий матч Премьер-лиги Азербайджана за титул

Махмуд Гурбанов выделил встречу 22-го тура Мисли Премьер-лиги между "Карабахом" и "Сабахом" как ключевую в борьбе за золотые медали. По мнению бывшего тренера сборной Азербайджана, результат этой игры может окончательно определить вектор чемпионской гонки.

"И у "Сабаха", и у "Карабаха" есть шансы на чемпионство. Значимость этой встречи для обоих коллективов крайне велика", — отметил Махмуд Гурбанов в беседе со sport24.az.

Эксперт подчеркнул, что текущее турнирное положение добавляет интриги предстоящему поединку. На данный момент агдамский клуб отстает от лидера на семь очков, имея одну игру в запасе.

"Трудно предсказать, кто выйдет победителем. Это противостояние может стать решающим на пути к чемпионству, хотя впереди еще много туров. После выступления в Лиге чемпионов агдамский клуб сосредоточит все внимание на внутреннем первенстве. Впереди ждут сложные игры, и я думаю, что для обоих коллективов это будет важнейший матч. "Сабах" в последних турах выступает стабильно. Если они победят, их шансы на золото еще больше возрастут", — добавил Гурбанов.

Центральный матч тура между "Карабахом" и "Сабахом" состоится 1 марта в 19:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.