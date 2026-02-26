В Сальвадоре тренер в третий раз уволил сына, победив его со счетом 4:1 - ФОТО

Эрнесто Корти, главный тренер клуба высшей лиги Сальвадора "Алианса", стал причиной очередного увольнения своего сына Даниэля - тренера "Геркулеса". Последняя встреча родственников на футбольном поле 8 февраля завершилась разгромным поражением команды Даниэля со счетом 4:1. Этот проигрыш стал особенно болезненным, так как совпал с днем рождения молодого специалиста и привел к его немедленной отставке.

Как сообщает İdman.Biz, противостояние отца и сына превратилось в настоящую футбольную драму, где каждая победа Эрнесто оборачивается крахом карьеры для Даниэля. Череда "семейных" увольнений началась в 2024 году, когда Даниэль, возглавлявший "Какауатике", был уволен сразу после поражения от команды отца со счетом 0:4.

История повторилась в 2025 году. Даниэль Корти занял пост главного тренера в клубе "Фуэрте Сан-Франциско", но и здесь его ждало фиаско в матче против Эрнесто. Минимальная победа отца со счетом 1:0 вновь оставила сына без работы. Третья попытка Даниэля реанимировать карьеру в "Геркулесе" 1 января 2026 года закончилась аналогичным сценарием — после фиаско со счетом 1:4 руководство клуба потеряло терпение.

Сальвадорская пресса окрестила эту ситуацию "уроком от отца сыну". Несмотря на то, что Эрнесто Корти каждый раз выходит победителем, регулярные увольнения Даниэля после очных встреч сделали их конкуренцию одной из самых обсуждаемых тем в мировых спортивных СМИ.