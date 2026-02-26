26 Февраля 2026
RU

Уэсли Снейдер получил четыре тысячи угроз убийством за защиту Винисиуса

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2026 16:18
26
Уэсли Снейдер получил четыре тысячи угроз убийством за защиту Винисиуса

Бывший футболист "Галатасарая" и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер подвергся беспрецедентному давлению после своей реакции на расистский скандал в матче Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом". Легендарный полузащитник выступил в защиту игрока мадридцев Винисиуса, который стал жертвой оскорблений со стороны болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Снейдер получил около четырех тысяч угроз убийством за свою позицию против расизма. По словам ветерана, большая часть сообщений, поступивших через социальные сети, носит прямой характер и содержит угрозы его жизни.

Напомним, что в ходе матча в Лиссабоне были зафиксированы расистские выкрики в адрес нападающего "Реала" Винисиуса. Снейдер одним из первых среди мировых звезд футбола публично осудил поведение фанатов, что и спровоцировало волну агрессии в его адрес.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Шахин Зейналов о "серебре" "Сабаха": "Команда демонстрировала настойчивость и боевой дух"
16:47
Мировой футбол

Шахин Зейналов о "серебре" "Сабаха": "Команда демонстрировала настойчивость и боевой дух"

Юниоры бакинского клуба завоевали медали на Kobuleti Winter Cup
Деклан Райс получил признание Дэвида Бэкхема: "Это было невероятно"
16:32
Мировой футбол

Деклан Райс получил признание Дэвида Бэкхема: "Это было невероятно"

Полузащитник "Арсенала" получил оценку от одного из величайших исполнителей штрафных в истории
Махмуд Гурбанов назвал решающий матч Премьер-лиги Азербайджана за титул
15:48
Мировой футбол

Махмуд Гурбанов назвал решающий матч Премьер-лиги Азербайджана за титул

Ветеран футбола оценил шансы лидеров перед очным противостоянием
В Сальвадоре тренер в третий раз уволил сына, победив его со счетом 4:1
14:48
Мировой футбол

В Сальвадоре тренер в третий раз уволил сына, победив его со счетом 4:1 - ФОТО

Эрнесто Корти оставил Даниэля Корти без работы после разгрома в чемпионате
Жоан Лапорта обвинил "Реал Мадрид" в попытке сорвать выборы президента "Барселоны"
14:33
Мировой футбол

Жоан Лапорта обвинил "Реал Мадрид" в попытке сорвать выборы президента "Барселоны"

Кандидат считает иск об отмывании денег спланированной атакой из столицы Испании
Никола Крстович показал, какой ценой вывел "Аталанту" в 1/8 финала ЛЧ
14:18
Мировой футбол

Никола Крстович показал, какой ценой вывел "Аталанту" в 1/8 финала ЛЧ - ФОТО

Нападающий продемонстрировал рану на лбу после решающего эпизода в матче с "Боруссией"

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов