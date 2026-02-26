Уэсли Снейдер получил четыре тысячи угроз убийством за защиту Винисиуса

Бывший футболист "Галатасарая" и сборной Нидерландов Уэсли Снейдер подвергся беспрецедентному давлению после своей реакции на расистский скандал в матче Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом". Легендарный полузащитник выступил в защиту игрока мадридцев Винисиуса, который стал жертвой оскорблений со стороны болельщиков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, Снейдер получил около четырех тысяч угроз убийством за свою позицию против расизма. По словам ветерана, большая часть сообщений, поступивших через социальные сети, носит прямой характер и содержит угрозы его жизни.

Напомним, что в ходе матча в Лиссабоне были зафиксированы расистские выкрики в адрес нападающего "Реала" Винисиуса. Снейдер одним из первых среди мировых звезд футбола публично осудил поведение фанатов, что и спровоцировало волну агрессии в его адрес.