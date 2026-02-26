26 Февраля 2026
RU

Никола Крстович показал, какой ценой вывел "Аталанту" в 1/8 финала ЛЧ - ФОТО

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2026 14:18
28
Никола Крстович показал, какой ценой вывел "Аталанту" в 1/8 финала ЛЧ

Нападающий "Аталанты" Никола Крстович опубликовал в социальных сетях фотографию тяжелой раны на лбу, полученной в ответном стыковом матче против дортмундской "Боруссии", который завершился победой бергамасков со счетом 4:1, сообщает İdman.Biz,

Напомним, что после поражения в первом матче (0:2) итальянскому клубу необходимо было отыгрывать отставание в два мяча, и именно самоотверженность черногорца в самой концовке встречи позволила избежать овертайма. К 90-й минуте счет был 3:1 в пользу "Аталанты" благодаря голам Джанлуки Скамакки, Давиде Дзаппакосты и Марио Пашалича. Однако этот результат лишь уравнивал шансы команд по сумме двух встреч. На 96-й минуте голкипер немцев Грегор Кобель допустил ошибку, подарив мяч Пашаличу, который навесил на Крстовича. Нападающий был готов поразить пустые ворота, но Рами Бенсебаини помешал ему ударом бутсой в голову. Арбитр назначил пенальти и удалил защитника, а Лазар Самарджич уверенно реализовал 11-метровый, выведя команду в 1/8 финала.

В социальных сетях партнеры по команде назвали Крстовича героем и "гладиатором". Игроки отметили, что форвард буквально рискнул здоровьем, чтобы не доводить дело до дополнительного времени. По последним данным медицинского штаба, состояние нападающего стабилизировалось. Врачи подтвердили, что, несмотря на глубину раны, серьезной угрозы здоровью нет.

Отметим, что благодаря этому эпизоду "Аталанта" пробилась в 1/8 финала ЛЧ, где завтра узнает своего соперника — им станет либо мюнхенская "Бавария", либо лондонский "Арсенал".

İdman.Biz
Тэги:

