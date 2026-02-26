"Манчестер Юнайтед" совершил мощный финансовый рывок за счет массовых сокращений

Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" заработал 32,6 миллиона фунтов стерлингов (71,3 млн манатов) операционной прибыли по итогам первой половины финансового года. Манкунианцы совершили резкий скачок, полностью перекрыв отрицательные показатели прошлого года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный финансовый отчет клуба, за аналогичный период прошлого сезона английский топ-клуб понес убытки в размере 3,9 миллиона фунтов стерлингов (8,5 млн манатов). Нынешний успех напрямую связывают с "радикальной программой трансформации", которую инициировало руководство после прихода новых инвесторов из компании INEOS.

В тексте официального отчета клуб открыто связывает финансовый успех с увольнением сотрудников. В документе используется следующая формулировка: "Клуб продолжает видеть положительный эффект от программ по сокращению операционных расходов и численности персонала (headcount reduction), реализованных в прошлом году".

По данным аналитиков, общий штат клуба был сокращен почти на 450 человек, что составляет около 40% от общего числа персонала вне футбольного поля. Генеральный директор (CEO) "Манчестер Юнайтед" Омар Беррада подтвердил, что рост прибыли — это прямой результат "болезненных решений".

"Сегодняшние результаты демонстрируют устойчивость нашего бизнеса... Мы видим, как финансовый эффект от нашей внеполевой трансформации материализуется как в наших затратах, так и в прибыльности", — заявил Беррада.

Напомним, что финансовый год у английских клубов стартует в июле, поэтому опубликованный в феврале отчет фиксирует итоги деятельности за последние шесть месяцев, включая доходы от спонсорских контрактов и результаты стратегии по оптимизации внутренних расходов.