26 Февраля 2026
RU

Энтони Гордон попал в мишень грандов после исторического покера в ворота "Карабаха" - ФОТО

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2026 12:37
14
Энтони Гордон попал в мишень грандов после исторического покера в ворота "Карабаха"

Нападающий футбольного клуба "Ньюкасл" Энтони Гордон может сменить прописку в летнее трансферное окно на фоне повышенного внимания со стороны "Ливерпуля" и других грандов. Основным катализатором трансферных слухов стал "эффект Карабаха": бенефис 24-летнего игрока в выездном матче против агдамцев (6:1) окончательно убедил скаутов в его способности доминировать на международной арене.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, именно четыре гола в ворота чемпиона Азербайджана назад заставили потенциальных покупателей пересмотреть статус форварда. Благодаря этому результату Гордон довел общее число своих мячей в Лиге чемпионов УЕФА до 10, что позволило ему войти в топ-16 лучших английских снайперов в истории турнира.

Напомним, что трансферная стоимость игрока после рекорда в Баку взлетела до 95 миллионов евро (174 миллиона 135 тысяч манатов). Помимо "Карабаха", в текущем сезоне от результативности Гордона пострадали также "Барселона" и "Байер".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Андре Онана поборется за место в основе "Манчестер Юнайтед"
13:34
Мировой футбол

Андре Онана поборется за место в основе "Манчестер Юнайтед"

Голкипер намерен вытеснить Сенне Ламменса после возвращения из аренды
"Манчестер Юнайтед" совершил мощный финансовый рывок за счет массовых сокращений
12:22
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" совершил мощный финансовый рывок за счет массовых сокращений

клуб опубликовал финансовый отчет за первые шесть месяцев финансового года
Азербайджанский боксер сегодня проведет бой 1/8 финала "Странджа"
12:07
Мировой футбол

Азербайджанский боксер сегодня проведет бой 1/8 финала "Странджа"

Малик Гасанов выйдет на ринг в Софии
Бывший полузащитник "Галатасарая" подшутил над "Ювентусом"
11:52
Мировой футбол

Бывший полузащитник "Галатасарая" подшутил над "Ювентусом"

Фелипе Мело иронично отреагировал на успех стамбульского клуба в Лиге чемпионов УЕФА
Завтра определится состав пар 1/8 финала Лиги чемпионов
11:37
Мировой футбол

Завтра определится состав пар 1/8 финала Лиги чемпионов - ФОТО

Победители стыковых матчей узнают своих соперников
Криштиану Роналду может вернуться в европейский гранд
11:07
Мировой футбол

Криштиану Роналду может вернуться в европейский гранд

В трансфере португальской звезды из "Аль-Насра" видят огромный потенциал

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов