Нападающий футбольного клуба "Ньюкасл" Энтони Гордон может сменить прописку в летнее трансферное окно на фоне повышенного внимания со стороны "Ливерпуля" и других грандов. Основным катализатором трансферных слухов стал "эффект Карабаха": бенефис 24-летнего игрока в выездном матче против агдамцев (6:1) окончательно убедил скаутов в его способности доминировать на международной арене.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, именно четыре гола в ворота чемпиона Азербайджана назад заставили потенциальных покупателей пересмотреть статус форварда. Благодаря этому результату Гордон довел общее число своих мячей в Лиге чемпионов УЕФА до 10, что позволило ему войти в топ-16 лучших английских снайперов в истории турнира.

Напомним, что трансферная стоимость игрока после рекорда в Баку взлетела до 95 миллионов евро (174 миллиона 135 тысяч манатов). Помимо "Карабаха", в текущем сезоне от результативности Гордона пострадали также "Барселона" и "Байер".