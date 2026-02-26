26 Февраля 2026
RU

Азербайджанский боксер сегодня проведет бой 1/8 финала "Странджа"

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2026 12:07
6
Азербайджанский боксер сегодня проведет бой 1/8 финала "Странджа"

Член сборной Азербайджана Малик Гасанов (63,5 кг) поборется за выход в четвертьфинал международного турнира "Странджа" в Софии (Болгария). В рамках 1/8 финала его соперником станет Лаша Гогнидзе (Грузия).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, поединок начнется сегодня в 16:00 по бакинскому времени.

Отметим, что турнир в Софии является одним из старейших боксерских смотров в Европе. Традиционно эти соревнования рассматриваются тренерским штабом как важный этап подготовки к квалификационным стартам сезона.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Бывший полузащитник "Галатасарая" подшутил над "Ювентусом"
11:52
Мировой футбол

Бывший полузащитник "Галатасарая" подшутил над "Ювентусом"

Фелипе Мело иронично отреагировал на успех стамбульского клуба в Лиге чемпионов УЕФА
Завтра определится состав пар 1/8 финала Лиги чемпионов
11:37
Мировой футбол

Завтра определится состав пар 1/8 финала Лиги чемпионов - ФОТО

Победители стыковых матчей узнают своих соперников
Криштиану Роналду может вернуться в европейский гранд
11:07
Мировой футбол

Криштиану Роналду может вернуться в европейский гранд

В трансфере португальской звезды из "Аль-Насра" видят огромный потенциал
В "Ювентусе" приняли решение по Лучано Спаллетти
10:54
Мировой футбол

В "Ювентусе" приняли решение по Лучано Спаллетти

Вопрос главного тренера вышел на новый уровень
Тьяго Питарч о дебюте за "Реал": "Будто надел очки виртуальной реальности"
10:39
Мировой футбол

Тьяго Питарч о дебюте за "Реал": "Будто надел очки виртуальной реальности"

18-летний полузащитник поделился эмоциями после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига конференций УЕФА: "Самсунспор" защищает преимущество, "Фиорентина" играет в комфортных условиях
09:59
Мировой футбол

Лига конференций УЕФА: "Самсунспор" защищает преимущество, "Фиорентина" играет в комфортных условиях

Основное внимание азербайджанских болельщиков сосредоточено на матче в Турции

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов