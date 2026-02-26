Завтра определится состав пар 1/8 финала Лиги чемпионов - ФОТО

В пятницу в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. По итогам завершившегося сегодня раунда плей-офф определились все участники основной стадии турнира, которые будут распределены по сетке согласно регламенту.
Как сообщает İdman.Biz, в первом раунде полноценного плей-офф встретятся победители стыковых матчей и восемь сеяных команд, занявших высшие места в общей таблице. Завтрашняя процедура окончательно распределит клубы по парам.
Возможные противостояния в 1/8 финала:
"ПСЖ" и "Ньюкасл" встретятся с "Барселоной" или "Челси";
"Галатасарай" и "Атлетико" сыграют против "Ливерпуля" или "Тоттенхэма";
"Реал" и "Буде-Глимт" выйдут на "Спортинг" или "Манчестер Сити";
"Аталанта" и "Байер" поспорят за выход в четвертьфинал с "Арсеналом" или "Баварией";
Жеребьевка начнется в 15:00 по бакинскому времени. Первые матчи этой стадии пройдут 10-11 и 17-18 марта 2026 года. Напомним, что финал главного клубного турнира Европы примет "Пушкаш Арена" в Будапеште 30 мая.