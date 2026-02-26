26 Февраля 2026
Завтра определится состав пар 1/8 финала Лиги чемпионов - ФОТО

26 Февраля 2026 11:37
Завтра определится состав пар 1/8 финала Лиги чемпионов

В пятницу в штаб-квартире УЕФА пройдет жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. По итогам завершившегося сегодня раунда плей-офф определились все участники основной стадии турнира, которые будут распределены по сетке согласно регламенту.

Как сообщает İdman.Biz, в первом раунде полноценного плей-офф встретятся победители стыковых матчей и восемь сеяных команд, занявших высшие места в общей таблице. Завтрашняя процедура окончательно распределит клубы по парам.

Возможные противостояния в 1/8 финала:

"ПСЖ" и "Ньюкасл" встретятся с "Барселоной" или "Челси";

"Галатасарай" и "Атлетико" сыграют против "Ливерпуля" или "Тоттенхэма";

"Реал" и "Буде-Глимт" выйдут на "Спортинг" или "Манчестер Сити";

"Аталанта" и "Байер" поспорят за выход в четвертьфинал с "Арсеналом" или "Баварией";

Жеребьевка начнется в 15:00 по бакинскому времени. Первые матчи этой стадии пройдут 10-11 и 17-18 марта 2026 года. Напомним, что финал главного клубного турнира Европы примет "Пушкаш Арена" в Будапеште 30 мая.

İdman.Biz
