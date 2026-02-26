26 Февраля 2026
RU

Криштиану Роналду может вернуться в европейский гранд

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2026 11:07
14
Криштиану Роналду может вернуться в европейский гранд

Слухи о возвращении капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в европейский футбол снова набирают обороты. Одним из главных претендентов на 41-летнего форварда выступает лондонский "Челси".

Как сообщает İdman.Biz, руководство английского клуба рассматривает этот трансфер не только как усиление атаки, но и как колоссальный коммерческий проект. Финансовые возможности лондонцев позволяют осуществить переход, который принесет значительную прибыль от маркетинга и продажи атрибутики. Для самого игрока переход в стан "синих" может стать шансом снова сыграть в Лиге чемпионов и завершить карьеру на высшем уровне в Европе.

Отметим, что днями ранее, после очередного голевого дубля за "Аль-Наср", Криштиану прокомментировал эти слухи в послематчевом интервью. "Я принадлежу Саудовской Аравии и хочу продолжать здесь. Моя цель — помочь этой лиге стать одной из лучших в мире, и я еще не закончил свою работу", — заявил португалец.

На данный момент действующий контракт нападающего с клубом из Эр-Рияда рассчитан до июня 2027 года. Несмотря на возраст и преданность саудовскому чемпионату, результативность Роналду продолжает провоцировать топ-клубы английской Премьер-лиги на попытки вернуть легенду в мировую футбольную элиту.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский боксер сегодня проведет бой 1/8 финала "Странджа"
12:07
Мировой футбол

Азербайджанский боксер сегодня проведет бой 1/8 финала "Странджа"

Малик Гасанов выйдет на ринг в Софии
Бывший полузащитник "Галатасарая" подшутил над "Ювентусом"
11:52
Мировой футбол

Бывший полузащитник "Галатасарая" подшутил над "Ювентусом"

Фелипе Мело иронично отреагировал на успех стамбульского клуба в Лиге чемпионов УЕФА
Завтра определится состав пар 1/8 финала Лиги чемпионов
11:37
Мировой футбол

Завтра определится состав пар 1/8 финала Лиги чемпионов - ФОТО

Победители стыковых матчей узнают своих соперников
В "Ювентусе" приняли решение по Лучано Спаллетти
10:54
Мировой футбол

В "Ювентусе" приняли решение по Лучано Спаллетти

Вопрос главного тренера вышел на новый уровень
Тьяго Питарч о дебюте за "Реал": "Будто надел очки виртуальной реальности"
10:39
Мировой футбол

Тьяго Питарч о дебюте за "Реал": "Будто надел очки виртуальной реальности"

18-летний полузащитник поделился эмоциями после выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов
Лига конференций УЕФА: "Самсунспор" защищает преимущество, "Фиорентина" играет в комфортных условиях
09:59
Мировой футбол

Лига конференций УЕФА: "Самсунспор" защищает преимущество, "Фиорентина" играет в комфортных условиях

Основное внимание азербайджанских болельщиков сосредоточено на матче в Турции

Самое читаемое

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Февраля 01:55
Азербайджанский футбол

"Карабах" на выезде уступил "Ньюкаслу" и прекратил участие в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Ответный матч проходил в Англии
Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Февраля 17:40
Плавание

Госслужащие Азербайджана выявили сильнейших в плавании - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Соревнование прошло при организации профильного министерства и федерации
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
24 Февраля 17:11
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Габалу" в перенесенном матче - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Гости забили три безответных мяча в игре Мисли Премьер-лиги
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов