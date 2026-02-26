Криштиану Роналду может вернуться в европейский гранд

Слухи о возвращении капитана сборной Португалии Криштиану Роналду в европейский футбол снова набирают обороты. Одним из главных претендентов на 41-летнего форварда выступает лондонский "Челси".

Как сообщает İdman.Biz, руководство английского клуба рассматривает этот трансфер не только как усиление атаки, но и как колоссальный коммерческий проект. Финансовые возможности лондонцев позволяют осуществить переход, который принесет значительную прибыль от маркетинга и продажи атрибутики. Для самого игрока переход в стан "синих" может стать шансом снова сыграть в Лиге чемпионов и завершить карьеру на высшем уровне в Европе.

Отметим, что днями ранее, после очередного голевого дубля за "Аль-Наср", Криштиану прокомментировал эти слухи в послематчевом интервью. "Я принадлежу Саудовской Аравии и хочу продолжать здесь. Моя цель — помочь этой лиге стать одной из лучших в мире, и я еще не закончил свою работу", — заявил португалец.

На данный момент действующий контракт нападающего с клубом из Эр-Рияда рассчитан до июня 2027 года. Несмотря на возраст и преданность саудовскому чемпионату, результативность Роналду продолжает провоцировать топ-клубы английской Премьер-лиги на попытки вернуть легенду в мировую футбольную элиту.