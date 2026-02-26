В "Ювентусе" приняли решение по Лучано Спаллетти

Директор "Ювентуса" Джорджо Кьеллини внес ясность в вопрос о будущем главного тренера команды. Он подтвердил, что туринский клуб продолжит сотрудничество с Лучано Спаллетти, поставив точку в обсуждениях, которые велись в прессе с января.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, руководство "старой синьоры" уже начало подготовку документов для подписания нового соглашения.

Кьеллини подчеркнул: "Тема нового контракта со Спаллетти никогда не была предметом споров. Это один из наших главных приоритетов. В ближайшее время мы встретимся, чтобы обсудить финальные детали соглашения", — заявил Кьеллини.

Напомним, что Спаллетти возглавил "Ювентус" по ходу текущего сезона, сменив на этом посту Игора Тудора. Руководство туринцев с января публично выражало поддержку тренеру, а теперь перешло к юридическому оформлению долгосрочного союза. Ожидается, что официальная встреча сторон для уточнения условий пройдет в кратчайшие сроки.