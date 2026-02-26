28 Февраля 2026
RU

В "Ювентусе" приняли решение по Лучано Спаллетти

Мировой футбол
Новости
26 Февраля 2026 10:54
54
В "Ювентусе" приняли решение по Лучано Спаллетти

Директор "Ювентуса" Джорджо Кьеллини внес ясность в вопрос о будущем главного тренера команды. Он подтвердил, что туринский клуб продолжит сотрудничество с Лучано Спаллетти, поставив точку в обсуждениях, которые велись в прессе с января.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports, руководство "старой синьоры" уже начало подготовку документов для подписания нового соглашения.

Кьеллини подчеркнул: "Тема нового контракта со Спаллетти никогда не была предметом споров. Это один из наших главных приоритетов. В ближайшее время мы встретимся, чтобы обсудить финальные детали соглашения", — заявил Кьеллини.

Напомним, что Спаллетти возглавил "Ювентус" по ходу текущего сезона, сменив на этом посту Игора Тудора. Руководство туринцев с января публично выражало поддержку тренеру, а теперь перешло к юридическому оформлению долгосрочного союза. Ожидается, что официальная встреча сторон для уточнения условий пройдет в кратчайшие сроки.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Юрген Клопп выдвинул условия "Реалу": тренер требует кардинальной перестройки состава
10:58
Мировой футбол

Юрген Клопп выдвинул условия "Реалу": тренер требует кардинальной перестройки состава

Немец требует усилений и допускает уход звезд
17-летний воспитанник "Ливерпуля" получит больше игрового времени в команде
10:41
Мировой футбол

17-летний воспитанник "Ливерпуля" получит больше игрового времени в команде

Арне Слот высоко оценил способности юного англичанина
Скандал в турецком футболе: игроки "Фенербахче" и "Галатасарая" привлечены к следствию
10:02
Мировой футбол

Скандал в турецком футболе: игроки "Фенербахче" и "Галатасарая" привлечены к следствию

Двум футболистам стамбульских грандов грозит до 17 лет тюрьмы
Лапорта: "Мы преподали урок "Реалу" и способны отыграть 0:4 с "Атлетико"
08:10
Мировой футбол

Лапорта: "Мы преподали урок "Реалу" и способны отыграть 0:4 с "Атлетико"

Экс-президент "Барселоны" верит в камбэк в Кубке Испании

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по защитнику "Ноттингем Форест"
07:18
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры по защитнику "Ноттингем Форест"

Мурилло может перебраться на "Олд Траффорд" летом

Педри вернется в стартовый состав "Барселоны"
06:19
Мировой футбол

Педри вернется в стартовый состав "Барселоны"

Флик готов выпустить хавбека с первых минут в матче с "Вильярреалом"

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Аталанты"
05:04
Мировой футбол

"Арсенал" проявляет интерес к защитнику "Аталанты"

Клуб может заплатить до 50 млн евро за Марко Палестру

Самое читаемое

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
25 Февраля 18:12
Дзюдо

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Тренер национальной сборной по дзюдо о немецком прагматизме, бакинских ужинах и проблемах с дисциплиной