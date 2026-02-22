Роналду: "Я принадлежу Саудовской Аравии и хочу остаться"

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился дублем в матче 23-го тура чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Хазма", который завершился уверенной победой его команды со счетом 4:0.

Как сообщает İdman.Biz, после встречи португалец сделал заявление о своем будущем. "Я принадлежу Саудовской Аравии. Я хочу продолжать выступать здесь. Это страна, которая приняла меня, мою семью и друзей. Я счастлив здесь и хочу остаться", - приводит слова Роналду Фабрицио Романо.

В отчетной игре 41-летний форвард отличился на 13-й и 80-й минутах. Еще по одному мячу забили Коман и Анжело. В нынешнем сезоне Роналду провел 22 матча во всех турнирах и забил 20 голов.

После этой победы "Аль-Наср" занимает третье место в турнирной таблице Про-Лиги, имея 52 очка в 21 матче. Лидирует "Аль-Хиляль", набравший 53 очка.