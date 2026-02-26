26 Февраля 2026
Тьяго Питарч о дебюте за "Реал": "Будто надел очки виртуальной реальности"

26 Февраля 2026 10:39
Тьяго Питарч о дебюте за "Реал": "Будто надел очки виртуальной реальности"

Юный футболист мадридского "Реала" Тьяго Питарч прокомментировал свое участие в ответном матче плей-офф Лиги чемпионов УЕФА против "Бенфики" (2:1). 18-летний полузащитник появился на поле на последних минутах встречи, закрепив успех своей команды.

Как сообщает İdman.Biz, для Питарча это появление в составе "королевского клуба" стало историческим. Неделю назад в Лиссабоне он также получил игровое время в концовке первой встречи, и эти матчи официально стали его дебютом за основную команду мадридцев.

Молодой игрок не скрывал эмоций от своего стремительного взлета. "Выступать за этот клуб — мечта. Я чувствую себя так, будто надел очки виртуальной реальности. Еще совсем недавно я играл за этих парней в ФИФА, а теперь проживаю все это в реальной жизни", — подчеркнул полузащитник.

Отметим, что тренерский штаб постепенно подпускает талантливого игрока к основе, используя его в решающие моменты матчей самого престижного европейского турнира. Победа над португальцами позволила мадридскому клубу продолжить борьбу за трофей.

İdman.Biz
