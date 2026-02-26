Лига конференций УЕФА: "Самсунспор" защищает преимущество, "Фиорентина" играет в комфортных условиях

Сегодня, 26 февраля, пройдут ответные встречи раунда плей-офф Лиги конференций. По итогам игрового дня определятся восемь команд, которые продолжат путь к трофею, сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Турецкий "Самсунспор" примет северомакедонскую "Шкендию". После минимальной победы в гостях (1:0) подопечные Томаса Райса имеют стратегическое преимущество, однако скромный счет оставляет гостям шансы на камбэк. Турецкому клубу важно избежать недооценки соперника и реализовать преимущество своего поля для выхода в следующий раунд.

Острая интрига сохраняется в паре "Кристал Пэлас" — "Зриньски". Первая встреча в Боснии и Герцеговине завершилась вничью 1:1, что делает ответный поединок в Лондоне непредсказуемым. Английский клуб считается фаворитом, но характер "Зриньски" в текущем еврокубковом сезоне уже не раз создавал проблемы более именитым оппонентам.

В Нидерландах "АЗ Алкмаар" постарается исправить ситуацию после сенсационного гостевого поражения от армянского "Ноа" (0:1). Голландцам необходимо с первых минут взламывать оборону соперника, чтобы избежать вылета на столь ранней стадии. Параллельно в Италии "Фиорентина" проведет формально ответную встречу против "Ягеллонии" — победа 3:0 в первом матче практически гарантировала "фиалкам" место в 1/8 финала.

Аналогичная ситуация в Польше, где "Лех" примет финский "КуПС Куопио" с запасом в два мяча (2:0). В то же время пары "Лозанна-Спорт" — "Сигма" и "Целе" — "Дрита" остаются максимально открытыми после результативных первых игр.

Лига конференций Плей-офф 26 февраля

21:45. "Самсунспор" (Турция) — "Шкендию" (Северная Македония)

Первый матч — 1:0.

21:45. "Фиорентина" (Италия) — "Ягеллония" (Польша)

Первый матч — 3:0.

21:45. "Целе" (Словения) — "Дрита" (Косово)

Первый матч — 3:2.

21:45. "Риека" (Хорватия) — "Омония" (Кипр)

Первый матч — 1:0.

23:59. "Кристал Пэлас" (Англия) — "Зриньски" (Босния и Герцеговина)

Первый матч — 1:1.

23:59. "AZ Алкмаар" (Нидерланды) — "Ноа" (Армения)

Первый матч — 0:1.

23:59. "Лозанна-Спорт" (Швейцария) — "Сигма" (Чехия)

Первый матч — 1:1.

23:59. "Лех" (Польша) — "КуПС Куопио" (Финляндия)

Первый матч — 2:0.