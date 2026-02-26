26 Февраля 2026
Федерико Гатти: "Вылет после такой борьбы - это абсурд"

26 Февраля 2026 09:44
Федерико Гатти: "Вылет после такой борьбы - это абсурд"

Защитник "Ювентуса" Федерико Гатти выступил с резкими заявлениями после ответного матча плей-офф Лиги чемпионов против "Галатасарая" (3:2). Итальянец не скрывал разочарования из-за вылета команды из турнира, раскритиковав судейство и назвав итог несправедливым.

Особое возмущение у защитника вызвало решение арбитра удалить его партнера по обороне Ллойда Келли, что оставило туринцев в меньшинстве в ключевой момент встречи. "Мы выдали сумасшедший матч. То, что мы остались без путевки в следующий раунд после такой борьбы — это абсурд. Момент с Келли? Мне кажется, это бред. Что он должен был делать? В современном футболе защитников наказывают буквально за все", — подчеркнул футболист.

Несмотря на то, что туринцам удалось навязать борьбу по ходу встречи, Гатти признал, что определяющим стал результат первой игры. "Мы смогли вернуться в игру и переломить ее ход, но, к сожалению, все было проиграно еще в первой встрече. В конечном счете важен только результат, хотя сегодня мы выглядели мощно. Я выжат как лимон и очень расстроен", — добавил он.

Защитник, только недавно восстановившийся после травмы, также затронул тему своего физического состояния и возможного вызова в сборную Италии. Гатти отметил, что пока не контактировал с главным тренером национальной команды:

"Я только восстановился, небольшой дискомфорт еще чувствуется. Но чем больше играешь, тем быстрее набираешь форму. С Лучано Спаллетти после игры мы пока не общались".

