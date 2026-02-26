26 Февраля 2026
Лига Европы УЕФА: "Фенербахче" идет ва-банк, "Штутгарт" почти в 1/8 финала

26 Февраля 2026 09:29
Сегодня пройдут ответные встречи раунда плей-офф Лиги Европы. По итогам игрового дня определятся восемь команд, которые продолжат борьбу в турнире, сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт УЕФА

"Фенербахче" под руководством Доменико Тедеско предстоит тяжелейшее испытание после крупного поражения от "Ноттингем Форест" в первом матче (0:3). Английский клуб под началом Нуну Эшпириту Санту доминировал в первой встрече, однако поддержка трибун на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" остается главным козырем турецкого гранда. "Канарейкам" необходимо забивать быстрый гол, чтобы вернуть интригу в это противостояние.

В других парах интрига сохраняется на более высоком уровне. "Штутгарт" принимает "Селтик" с комфортным запасом после победы 4:1, и шотландцам в Германии потребуется настоящий спортивный подвиг. В Будапеште "Ференцварош" попробует взять реванш у болгарского "Лудогорца" после минимального поражения в первой игре (1:2). Разрыв в один мяч оставляет командам равные шансы, что предполагает осторожную тактическую борьбу.

Аналогичная ситуация в паре "Виктория Пльзень" — "Панатинаикос", где после ничьей 2:2 в первом матче противостояние фактически начнется с нуля. Бельгийский "Генк" подходит к ответной игре с "Динамо Загреб" в статусе фаворита после гостевой победы 3:1, что вынудит хорватский коллектив раскрываться и рисковать.

Лига Европы
Плей-офф
26 февраля

21:45. "Фенербахче" (Турция) — "Ноттингем Форест" (Англия)
Первый матч — 0:3.

21:45. "Ференцварош" (Венгрия) — "Лудогорец" (Болгария)
Первый матч — 1:2.

21:45. "Виктория Пльзень" (Чехия) — "Панатинаикос" (Греция)
Первый матч — 2:2.

21:45. "Црвена Звезда" (Сербия) — "Лилль" (Франция)
Первый матч — 1:0.

23:59. "Болонья" (Италия) — "Бранн" (Норвегия)
Первый матч — 1:0.

23:59. "Сельта" (Испания) — ПАОК (Греция)
Первый матч — 2:1.

23:59. "Генк" (Бельгия) — "Динамо Загреб" (Хорватия)
Первый матч — 3:1.

23:59. "Штутгарт" (Германия) — "Селтик" (Шотландия)
Первый матч — 4:1.

