Гюлер вошел в тройку самых молодых игроков с 100 матчами за "Реал"

Полузащитник "Реала" Арда Гюлер провел свой сотый матч за мадридский клуб.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Opta, юбилейная игра пришлась на день 21-летия турецкого футболиста. Он вышел в стартовом составе в матче Лиги чемпионов против "Бенфики".

Гюлер стал третьим самым молодым игроком "Реала" с сезона-2009/10, достигшим отметки в 100 матчей. Ранее в более юном возрасте этот рубеж покоряли Винисиус Жуниор, сделавший это в 20 лет и 232 дня, а также Эдуардо Камавинга, достигший показателя в 20 лет и 275 дней.

Таким образом, турецкий хавбек продолжает вписывать свое имя в новейшую историю мадридского клуба.