"Челси" продаст Палмера при подходящем предложении

Бывший главный тренер "Вест Хэма" Сэм Эллардайс высказался о будущем полузащитника "Челси" Коула Палмера на фоне интереса со стороны "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на No Tippy Tappy Football, специалист уверен, что лондонский клуб готов расстаться с игроком при выгодном предложении. "Я думаю, что "Челси" в любом случае продаст Палмера по подходящей цене. Вопрос в том, есть ли у "Манчестер Юнайтед" деньги, которые захочет "Челси", - заявил Эллардайс.

По мнению тренера, 21-летний хавбек обладает большим потенциалом. "Палмер может выступать на топ-уровне еще восемь лет. Его талант проявился с первого дня после перехода в "Челси". Сейчас в его игре небольшой спад из-за травмы, но он довольно скоро вернется на прежний уровень", - отметил он.

В текущем сезоне Палмер провел 19 матчей за "Челси" во всех турнирах, забил девять голов и сделал три результативные передачи.