"Буде-Глимт" сенсационно обыграл "Интер" - ВИДЕО

"Буде-Глимт" победил "Интер" в ответном матче стыкового раунда Лиги чемпионов — 2:1. Игра прошла на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане.

На 58-й минуте Йенс Хеуге вывел норежскую команду вперед. На 72-й минуте Хакон Эвьен с передачи Хеуге увеличил преимущество гостей. Один мяч "черно-синих" отыграл Алессандро Бастони на 76-й минуте.

"Буде-Глимт" обыграл "Интер" по сумме двух матчей (первая игра — 3:1) и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. На этой стадии норвежская команда встретится либо с "Манчестер Сити", либо со "Спортингом". Жеребьевка состоится 27 февраля.