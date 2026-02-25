"Ювентус" близок к заключению нового контракта с Уэстоном Маккенни — Романо

Итальянский "Ювентус" близок к подписанию нового соглашения с американским полузащитником Уэстоном Маккенни. Как передает İdman.Biz, об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X. По данным источника, сделка находится на завершающей стадии.

Сообщается, что после нового раунда переговоров в последние дни Уэстон и "Ювентус" практически согласовали все детали нового соглашения. Действующий контракт центрального полузащитника с туринским клубом подходит к концу летом текущего года.

Уэстон Маккенни выступает за "Ювентус" с осени 2020 года. В итальянскую команду футболист перебрался из немецкого "Шальке". В текущем сезоне у него семь мячей и семь голевых передач в 36 матчах во всех турнирах.