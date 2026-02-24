24 Февраля 2026
Люка Эрнандес увековечил победу на ЧМ необычной скульптурой

24 Февраля 2026 14:41
Люка Эрнандес увековечил победу на ЧМ необычной скульптурой

Защитник сборной Франции по футболу и "ПСЖ" Люка Эрнандес увековечил победу на чемпионате мира 2018 года художественной инсталляцией.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на соцсети футболиста, по заказу игрока французский скульптор Ришар Орлински создал гигантскую красную гориллу из серии Wild Kong.

Скульптура одета в форму сборной Франции с именем футболиста и номером 21, а в руках держит миниатюрную копию Кубка мира.

Игрок показал момент доставки инсталляции домой, вызвав реакцию в социальных сетях. Часть пользователей назвала выбор необычным, однако многие отметили творческий подход к одному из главных достижений его карьеры.

Отметим, что Эрнандес сыграл на ЧМ-2018 во всех матчах сборной Франции и отметился двумя результативными передачами.

