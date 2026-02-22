"Арсенал" на выезде разгромил "Тоттенхэм" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Арсенал" с крупным счетом обыграл "Тоттенхэм" в выездном матче 27-го тура чемпионата Англии — 4:1.

У гостей дубли оформили Эберечи Эзе и Виктор Дьекереш. У хозяев отличился Рандаль Коло-Муани.

"Канониры" одержали пятую победу подряд в дерби северного Лондона. В последний раз "шпоры" побеждали в мае 2022 года.

"Арсенал" набрал 61 очко и лидирует в таблице АПЛ. "Тоттенхэм" потерпел третье поражение подряд в АПЛ и с 29 очками — на 16-й строчке.

"Ливерпуль" на выезде победил "Ноттингем Форест" в 27-м туре чемпионата Англии — 1:0. Матч прошел на стадионе "Сити Граунд".

На 89-й минуте полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер забил гол, но он был отменен из-за игры рукой. На 90+7-й минуте Макаллистер снова отправил мяч в ворота и этот гол был засчитан.

Команда Арне Слота набрала 45 очков и находится на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

"Ноттингем" продлил серию без побед до четырех игр — две ничьи и два поражения. Они с 27 очками занимают 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

"Фулхэм" на выезде победил "Сандерленд" в матче 27-го тура чемпионата Англии-2025/26 — 3:1. Встреча прошла на арене "Стэдиум оф Лайт".

За команду из Лондона дубль оформил Рауль Хименес. Еще один гол на счету Алекса Ивоби. У "Сандерленда" единственный мяч забил Энцо Ле Фе.

"Фулхэм" прервал трехматчевую серию поражений в АПЛ и с 37 очками поднялся на 10-е место в турнирной таблице. "Сандерленд" (36 очков) опустился на 12-ю строчку.

"Кристал Пэлас" дома в большинстве обыграл "Вулверхэмптон" — 1:0. На 71-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник гостей Ладислав Крейчи.

На 43-й минуте форвард "Вулверхэмптона" Толу Арокодаре не забил пенальти. За "Кристал Пэлас" отличился Эванн Гессан.

У "Вулверхэмптона" теперь восьмиматчевая серия без побед в АПЛ — четыре ничьи и четыре поражения.