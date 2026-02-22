"Париж" объявил об отставке главного тренера Стефана Жийи

"Париж" объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Стефаном Жийи.

51-летний специалист возглавлял команду с лета 2023 года. Под его руководством клуб сумел пробиться в Лигу 1, сообщает İdman.Biz.

Для Жийи это был первый опыт работы в качестве главного тренера. Ранее он занимал должности ассистента в сборной Марокко, "Париже", сборной Боснии и Герцеговины, а также во французских клубах "Сошо" и "Гренобль".

После 23 туров чемпионата Франции "Париж" набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице.