"Вильярреал" нанес поражение "Валенсии" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Вильярреал" победил "Валенсию" в домашнем матче 25-го тура чемпионата Испании — 2:1.

У хозяев голы забили Санти Комесанья и Пап Гуйе (с пенальти), у гостей отличился Ларджи Рамазани (с пенальти).

"Вильярреал" занимает третье место в таблице чемпионата Испании — у команды 51 очко после 25 игр. "Валенсия" в 25 встречах набрала 26 очков и располагается на 16-м месте.

21:20

"Барселона" дома обыграла "Леванте" в матче 25-го тура чемпионата Испании — 3:0.

Голы забили Марк Берналь, Френки де Йонг и Фермин Лопес.

Каталонская команда прервала серию из двух поражений во всех турнирах. "Барселона" набрала 61 очко и возглавила таблицу Ла Лиги, обойдя "Реал" (60).

"Леванте" потерпел четвертое поражение подряд и с 18 очками располагается на 19-й строчке.

19:18

"Севилья" на выезде обыграла "Хетафе" в матче 25-го тура чемпионата Испании — 1:0.

Гол на 64-й минуте забил Джибриль Соу. Хозяева с 26-й минуты играли вдесятером после удаления Джене.

"Севилья" набрала 29 очков и поднялась на 11-е место в таблице Ла Лиги. "Хетафе" (29 очков) опустился на 12-ю строчку.