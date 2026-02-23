"Штутгарт" сыграл вничью с "Хайденхаймом" в матче Бундеслиги - ОБНОВЛЕНО

"Штутгарт" и "Хайденхайм" сыграли вничью в матче 23‑го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча в Хайденхайме завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев поля мячи забили Эрен Динкчи, Ариджон Ибрагимович и Сирлорд Конте. У гостей отличились Крис Фюрих, Максимилиан Миттельштедт и Дениз Ундав.

"Штутгарт" с 43 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы немецкой Бундеслиги. "Хайденхайм" не может победить на протяжении 10 матчей в чемпионате страны, команда с 14 очкам идет 18‑й.

В другом матче тура "Вердер" на выезде уступил "Санкт‑Паули" — 1:2.

"Фрайбург" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Германии — 2:1.

Счет на 38-й минуте открыл защитник хозяев Маттиас Гинтер, на 74-й минуте его партнер по команде Игорь Матанович увеличил преимущество. Один мяч гостей на 85-й минуте отыграл Харис Табакович.

"Фрайбург" набрал 33 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" продлила безвыигрышную серию до семи матчей и с 22 очками располагается на 14-й позиции.