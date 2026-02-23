23 Февраля 2026
RU

"Штутгарт" сыграл вничью с "Хайденхаймом" в матче Бундеслиги - ОБНОВЛЕНО

Мировой футбол
Новости
23 Февраля 2026 00:50
50
"Штутгарт" сыграл вничью с "Хайденхаймом" в матче Бундеслиги - ОБНОВЛЕНО

"Штутгарт" и "Хайденхайм" сыграли вничью в матче 23‑го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча в Хайденхайме завершилась со счетом 3:3. В составе хозяев поля мячи забили Эрен Динкчи, Ариджон Ибрагимович и Сирлорд Конте. У гостей отличились Крис Фюрих, Максимилиан Миттельштедт и Дениз Ундав.

"Штутгарт" с 43 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы немецкой Бундеслиги. "Хайденхайм" не может победить на протяжении 10 матчей в чемпионате страны, команда с 14 очкам идет 18‑й.

В другом матче тура "Вердер" на выезде уступил "Санкт‑Паули" — 1:2.

20:34

"Фрайбург" обыграл менхенгладбахскую "Боруссию" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Германии — 2:1.

Счет на 38-й минуте открыл защитник хозяев Маттиас Гинтер, на 74-й минуте его партнер по команде Игорь Матанович увеличил преимущество. Один мяч гостей на 85-й минуте отыграл Харис Табакович.

"Фрайбург" набрал 33 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги. "Боруссия" продлила безвыигрышную серию до семи матчей и с 22 очками располагается на 14-й позиции.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лофтуса-Чика госпитализировали после столкновения с вратарем "Пармы" Корви
04:40
Мировой футбол

Лофтуса-Чика госпитализировали после столкновения с вратарем "Пармы" Корви

Инцидент произошел на 10-й минуте после подачи мяча в штрафную
Тренер "Милана": "Серия А — самая сложная лига в мире"
03:22
Мировой футбол

Тренер "Милана": "Серия А — самая сложная лига в мире"

"Милан" минимально уступил "Парме"
"Вильярреал" нанес поражение "Валенсии" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:08
Мировой футбол

"Вильярреал" нанес поражение "Валенсии" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Вильярреал" занимает третье место в таблице чемпионата Испании
"Лион" проиграл "Страсбуру" - ОБНОВЛЕНО
02:05
Мировой футбол

"Лион" проиграл "Страсбуру" - ОБНОВЛЕНО

И прервал свою серию из 13 побед подряд
"Рома" на своем поле разгромила "Кремонезе" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:49
Мировой футбол

"Рома" на своем поле разгромила "Кремонезе" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

"Рома" сохраняет четвертое место в турнирной таблице
Анчелотти станет самым высокооплачиваемым тренером национальной команды
01:30
Мировой футбол

Анчелотти станет самым высокооплачиваемым тренером национальной команды

Итальянский специалист возглавляет бразильскую команду с мая 2025 года

Жоау Невеш продлил контракт с "ПСЖ" до 2030 года
01:10
Мировой футбол

Жоау Невеш продлил контракт с "ПСЖ" до 2030 года

Условия нового договора предусматривают повышение зарплаты игроку

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду
20 Февраля 19:45
Мировой футбол

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду

Кейлор Навас назвал бразильца самым талантливым партнером в карьере