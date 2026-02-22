В "Ювентусе" примут решение о будущем Спаллетти исходя из результатов двух следующих игр

В "Ювентусе" примут решение о будущем главного тренера команды Лучано Спаллетти исходя из результатов двух следующих игр. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Туринцам предстоит встретиться с "Галатасараем" в Лиге чемпионов и "Ромой" в Серии А. Матчи пройдут 25 февраля и 1 марта.

По информации издания, от итогов следующих матчей также зависит работа генерального директора клуба Дамьена Комолли. Отмечается, что руководство "зебр" рассчитывает на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, чтобы выправить финансовое положение команды.

Напомним, "Ювентус" не одерживает побед в пяти матчах подряд. В первой игре с "Галатасараем" команда Спаллетти уступила со счетом 2:5. В турнирной таблице Серии А "Ювентус" занимает пятое место, набрав 46 очков. "Рома" располагается на четвертой строчке с 47 очками.