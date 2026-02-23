23 Февраля 2026
RU

"Рома" на своем поле разгромила "Кремонезе" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мировой футбол
Новости
23 Февраля 2026 01:49
68
"Рома" обыграла "Кремонезе" в домашнем матче 26-го тура чемпионата Италии — 3:0.

Счет на 59-й минуте открыл Брайан Кристанте. На 77-й минуте преимущество хозяев с передачи Кристанте увеличил Эван Н'Дика, а на 86-й минуте Никколо Писилли довел счет до разгромного.

"Рома" набрала 50 очков и сохраняет четвертое место в турнирной таблице Серии А. У "Кремонезе" — 24 балла и 16-я строчка. Команда продлила безвыигрышную серию до 12 матчей.

23:30

"Милан" дома уступил "Парме" в матче 26-го тура чемпионата Италии — 0:1.

На 80-й минуте гол забил Мариано Троило.

У "россонери" прервалась серия из 24 матчей без поражений в Серии А — до этого было 15 побед и девять ничьих.

"Милан" с 54 очками занимает второе место в таблице чемпионата Италии, отставая от "Интера" на десять очков после 26 матчей. "Парма" набрала 32 очка и располагается на 12-й строчке.

20:02

"Аталанта" на своем поле победила "Наполи" в матче 26-го тура чемпионата Италии — 2:1.

На 18-й минуте Сэм Бекем вывел гостей вперед. На 61-й минуте Марио Пашалич сравнял счет, а на 81-й Лазар Самарджич принес победу хозяевам.

"Наполи" с 50 очками сохраняет третье место в турнирной таблице Серии А. "Аталанта" набрала 45 очков и располагается на седьмой позиции. Команда продлила беспроигрышную серию в чемпионате до девяти матчей.

В другом матче тура "Дженоа" дома разгромил "Торино" - 3:0.

İdman.Biz
Тэги:

