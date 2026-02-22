23 Февраля 2026
RU

Флориан Вирц травмировался на разминке перед матчем с "Ноттингем Форест"

Мировой футбол
Новости
22 Февраля 2026 19:36
33
Флориан Вирц травмировался на разминке перед матчем с "Ноттингем Форест"

Полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц получил травму на разминке перед встречей 27-го тура английской Премьер-лиги с "Ноттингем Форест". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports. Кертис Джонс заменил немецкого игрока в стартовом составе.

Флориан Вирц в нынешнем сезоне провел 35 матчей за мерсисайдцев во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

"Ливерпуль" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками в 26 играх. Отставание от располагающегося на четвертой строчке "Челси" составляет три очка. "Ноттингем Форест" набрал 27 очков в текущем розыгрыше. Команда занимает 17-е место.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лофтуса-Чика госпитализировали после столкновения с вратарем "Пармы" Корви
04:40
Мировой футбол

Лофтуса-Чика госпитализировали после столкновения с вратарем "Пармы" Корви

Инцидент произошел на 10-й минуте после подачи мяча в штрафную
Тренер "Милана": "Серия А — самая сложная лига в мире"
03:22
Мировой футбол

Тренер "Милана": "Серия А — самая сложная лига в мире"

"Милан" минимально уступил "Парме"
"Вильярреал" нанес поражение "Валенсии" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:08
Мировой футбол

"Вильярреал" нанес поражение "Валенсии" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Вильярреал" занимает третье место в таблице чемпионата Испании
"Лион" проиграл "Страсбуру" - ОБНОВЛЕНО
02:05
Мировой футбол

"Лион" проиграл "Страсбуру" - ОБНОВЛЕНО

И прервал свою серию из 13 побед подряд
"Рома" на своем поле разгромила "Кремонезе" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:49
Мировой футбол

"Рома" на своем поле разгромила "Кремонезе" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

"Рома" сохраняет четвертое место в турнирной таблице
Анчелотти станет самым высокооплачиваемым тренером национальной команды
01:30
Мировой футбол

Анчелотти станет самым высокооплачиваемым тренером национальной команды

Итальянский специалист возглавляет бразильскую команду с мая 2025 года

Жоау Невеш продлил контракт с "ПСЖ" до 2030 года
01:10
Мировой футбол

Жоау Невеш продлил контракт с "ПСЖ" до 2030 года

Условия нового договора предусматривают повышение зарплаты игроку

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду
20 Февраля 19:45
Мировой футбол

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду

Кейлор Навас назвал бразильца самым талантливым партнером в карьере