Флориан Вирц травмировался на разминке перед матчем с "Ноттингем Форест"

Полузащитник "Ливерпуля" Флориан Вирц получил травму на разминке перед встречей 27-го тура английской Премьер-лиги с "Ноттингем Форест". Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky Sports. Кертис Джонс заменил немецкого игрока в стартовом составе.

Флориан Вирц в нынешнем сезоне провел 35 матчей за мерсисайдцев во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач.

"Ливерпуль" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ с 42 очками в 26 играх. Отставание от располагающегося на четвертой строчке "Челси" составляет три очка. "Ноттингем Форест" набрал 27 очков в текущем розыгрыше. Команда занимает 17-е место.