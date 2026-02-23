"Лион" проиграл "Страсбуру" - ОБНОВЛЕНО

"Страсбур" победил "Лион" в домашнем матче 23-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У хозяев голы забили Марсьяль Годо, Диегу Морейра и Хоакин Паникелли (с пенальти), у гостей отличился Корентен Толиссо. Также на счету Морейры результативная передача.

У "Лиона" прервалась серия из 13 побед подряд во всех турнирах. Он занимает третье место в таблице чемпионата Франции с 45 очками после 23 игр. "Страсбур" (34 очка после 23 матчей) поднялся на два места — сейчас идет седьмым.

22:37

"Лилль" на выезде победил "Анже" в матче 23-го тура чемпионата Франции — 1:0.

В первом тайме пенальти реализовал Оливье Жиру.

"Лилль" прервал серию из шести матчей без побед в Лиге 1 — четыре поражения и две ничьих. "Доги" набрали 37 очков и занимают пятое место в таблице. "Анже" (29 очков) — на 12-й строчке.

В параллельных матчах "Нант" дома обыграл "Гавр" (2:0), "Ницца" не удержала победу над "Лорьяном" (3:3).

21:00

"Ренн" на выезде одержал крупную победу над "Осером" в матче 23-го тура чемпионата Франции — 3:0.

Гости забили все три гола в первом тайме — дубль оформил Махди Камара и еще один мяч на свой счет записал Эстебан Леполь.

Гол форварда хозяев Лассине Синайоко на 17-й минуте не был засчитан из-за офсайда.

"Ренн" набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Лиги 1. "Осер" с 17 баллами располагается на 16-й строчке.