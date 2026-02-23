18-летний Ямаль выиграл 100 матчей в составе "Барселоны"

18-летний форвард "Барселоны" Ламин Ямаль одержал 100-ю победу в составе сине-гранатовых. Это случилось в матче 25-го тура испанской Ла Лиги, в котором каталонский клуб разгромил "Леванте" со счетом 3:0.

Футболист вышел в стартовом составе своей команды и отметился голевой передачей в моменте с третьим голом "сине-гранатовых". Нападающий был заменен на 88-й минуте, сообщает İdman.Biz.

В нынешнем сезоне Ямаль провел за клуб 33 матча во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал 12 результативных передач.