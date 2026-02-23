Анчелотти станет самым высокооплачиваемым тренером национальной команды

Руководство бразильской конфедерации футбола планирует подписать новый четырехлетний контракт с Карло Анчелотти, по которому он может стать самым высокооплачиваемым тренером национальной команды в мире.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на AS, зарплата Анчелотти составит около 40 млн евро в год.

Текущий контракт специалиста включает также бонус в размере 5 млн евро, если сборная Бразилии выиграет чемпионат мира в 2026 году. Итальянский специалист возглавляет бразильскую команду с мая 2025 года и за это время провел восемь матчей, одержав четыре победы, дважды сыграв вничью и потерпев два поражения.

Ранее Карло Анчелотти тренировал "Милан", мадридский "Реал", туринский "Ювентус", "ПСЖ", мюнхенскую "Баварию", "Эвертон" и "Наполи".