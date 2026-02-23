23 Февраля 2026
RU

Тренер "Милана": "Серия А — самая сложная лига в мире"

Мировой футбол
Новости
23 Февраля 2026 03:22
22
Тренер "Милана": "Серия А — самая сложная лига в мире"

Помощник главного тренера "Милана" Марко Ландуччи высказался после матча 26-го тура Серии А с "Пармой". "Красно-черные" уступили со счетом 0:1 и прервали 24-матчевую беспроигрышную серию.

"Конечно, мы не в восторге. "Парма" играла очень хорошо, но сегодня мяч просто не шел в ворота. Мы хотели заработать три очка, так что, конечно, мы расстроены, но со вторника начнем все сначала.

Считаю, что Серия А — самая сложная лига в мире, потому что она очень сбалансированная, в каждой игре есть скрытые опасности. Бывают матчи, которые складываются не в твою пользу. Сегодня Габбиа получил травму на разминке, и нам пришлось в последнюю минуту вносить изменения в состав, а потом Лофтус-Чик получил серьезную травму. Вечер выдался не самым удачным", — приводит слова Ландуччи İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, главный тренер миланцев Массимилиано Аллегри не принимал участие в матче из-за дисквалификации.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лофтуса-Чика госпитализировали после столкновения с вратарем "Пармы" Корви
04:40
Мировой футбол

Лофтуса-Чика госпитализировали после столкновения с вратарем "Пармы" Корви

Инцидент произошел на 10-й минуте после подачи мяча в штрафную
"Вильярреал" нанес поражение "Валенсии" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
02:08
Мировой футбол

"Вильярреал" нанес поражение "Валенсии" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Вильярреал" занимает третье место в таблице чемпионата Испании
"Лион" проиграл "Страсбуру" - ОБНОВЛЕНО
02:05
Мировой футбол

"Лион" проиграл "Страсбуру" - ОБНОВЛЕНО

И прервал свою серию из 13 побед подряд
"Рома" на своем поле разгромила "Кремонезе" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
01:49
Мировой футбол

"Рома" на своем поле разгромила "Кремонезе" - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

"Рома" сохраняет четвертое место в турнирной таблице
Анчелотти станет самым высокооплачиваемым тренером национальной команды
01:30
Мировой футбол

Анчелотти станет самым высокооплачиваемым тренером национальной команды

Итальянский специалист возглавляет бразильскую команду с мая 2025 года

Жоау Невеш продлил контракт с "ПСЖ" до 2030 года
01:10
Мировой футбол

Жоау Невеш продлил контракт с "ПСЖ" до 2030 года

Условия нового договора предусматривают повышение зарплаты игроку

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду
20 Февраля 19:45
Мировой футбол

Экс-голкипер "Реала" выбрал Неймара вместо Месси и Роналду

Кейлор Навас назвал бразильца самым талантливым партнером в карьере