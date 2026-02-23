Тренер "Милана": "Серия А — самая сложная лига в мире"

Помощник главного тренера "Милана" Марко Ландуччи высказался после матча 26-го тура Серии А с "Пармой". "Красно-черные" уступили со счетом 0:1 и прервали 24-матчевую беспроигрышную серию.

"Конечно, мы не в восторге. "Парма" играла очень хорошо, но сегодня мяч просто не шел в ворота. Мы хотели заработать три очка, так что, конечно, мы расстроены, но со вторника начнем все сначала.

Считаю, что Серия А — самая сложная лига в мире, потому что она очень сбалансированная, в каждой игре есть скрытые опасности. Бывают матчи, которые складываются не в твою пользу. Сегодня Габбиа получил травму на разминке, и нам пришлось в последнюю минуту вносить изменения в состав, а потом Лофтус-Чик получил серьезную травму. Вечер выдался не самым удачным", — приводит слова Ландуччи İdman.Biz со ссылкой на Sky Sport Italia.

Напомним, главный тренер миланцев Массимилиано Аллегри не принимал участие в матче из-за дисквалификации.