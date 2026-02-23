Лофтуса-Чика госпитализировали после столкновения с вратарем "Пармы" Корви

Полузащитник "Милана" Рубен Лофтус-Чик столкнулся с вратарем "Пармы" Эдоардо Корви во время домашнего матча 26-го тура чемпионата Италии (0:1).

30-летний англичанин получил удар по голове, его лицо было залито кровью. Медики оказали помощь прямо на поле, после чего футболиста унесли на носилках с фиксацией шеи и головы, а затем госпитализировали, сообщает İdman.Biz.

По данным СМИ, у экс-игрока "Челси" диагностированы переломы зубов, также врачи проверяют возможную черепно-мозговую травму.

Инцидент произошел на 10-й минуте после подачи мяча в штрафную.

В сезоне-2025/26 в 27 матчах Лофтус-Чик забил три гола и сделал одну результативную передачу.