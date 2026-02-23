23 Февраля 2026
С Месси сняли подозрения в оказании давления на судей MLS — СМИ

23 Февраля 2026 06:30
Высшая лига футбола (MLS) оправдала футболиста "Интер Майами" Лионеля Месси, которого подозревали в попытке оказать давление на судей, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Guardian.

В воскресенье "Интер Майами" потерпел разгромное поражение от "Лос‑Анджелеса" (0:3) в своем первом матче текущего регулярного чемпионата MLS. После игры в соцсетях распространилось видео, на котором Месси якобы заходит в судейскую раздевалку после игры.

По информации источника, комиссия MLS изучила ситуацию и не нашла нарушений правил со стороны Месси или других лиц. Помещение, куда заходил Месси, не было судейской раздевалкой и не было отмечено как зона с ограниченным доступом. Представители американской Профессиональной судейской организации заявили, что Месси не заходил в раздевалку для арбитров.

2 марта "Интер Майами" встретится в гостях с "Орландо Сити".

İdman.Biz
