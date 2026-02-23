Тудор уверен, что "Тоттенхэм" останется в АПЛ

Главный тренер "Тоттенхэма" Игор Тудор после разгромного поражения от "Арсенала" (1:4) в 27-м туре чемпионата Англии ответил на вопрос о шансах его команды сохранить место в АПЛ по итогам сезона-2025/26.

"Уверен ли я в том, что "Тоттенхэм" останется в АПЛ? Разумеется, я в этом уверен, поскольку считаю, что у нас играют хорошие футболисты с плохими привычками. Это качественные игроки, никто не сможет сказать, что им не хватает мастерства. Это, возможно, лучшая команда мира, у которой не самый убедительный старт", — приводит слова Тудора İdman.Biz со ссылкой на ВВС.

По мнению специалиста, "шпорам" нужно поработать над психологией и правильным настроем, чтобы хорошо начинать матчи.

"Тоттенхэм" с 29 очками занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. 1 марта команда в гостях сыграет с "Фулхэмом".