Болельщики подожгли трибуну на матче "Црвены Звезды" с "Партизаном" - ФОТО

Болельщики белградской "Црвены Звезды" активно поддерживали команду в матче 24-го тура чемпионата Сербии по футболу с "Партизаном" (3:0) и устроили файер-шоу.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на "Чемпионат", в ответ фанаты "Партизана" устроили свое пиротехническое представление, что привело к возгоранию кресел на гостевой трибуне.

На 56-й главный арбитр Павле Илич остановил игру до разрешения ситуации, возникшей в связи с пожаром на южной трибуне. Пожарные отреагировали быстро и оперативно локализовали возгорание в той части стадиона, где находились болельщики "Партизана". Пауза в игре составила около 10 минут.

После 24 туров чемпионата Сербии "Црвена Звезда" под руководством Деяна Станковича набрала 57 очков и возглавляет турнирную таблицу. "Партизан" (53) располагается на второй строчке.