"Осасуна" выступила с заявлением после беспорядков в матче с "Реалом"

"Осасуна" прокомментировала события, произошедшие после матча 25-го тура Ла Лиги против "Реала" (2:1).

Как сообщает İdman.Biz, на официальном сайте клуба из Памплоны опубликовано заявление в связи с беспорядками после финального свистка. Ранее сообщалось, что полиции пришлось применить силу при попытке задержания болельщиков, бросавших предметы на поле. В частности, один из фанатов кинул бутылку в голкипера "Реала" Тибо Куртуа.

"Клуб сожалеет об инцидентах, произошедших после матча с "Реалом". "Осасуна" начнет внутреннее расследование для выяснения обстоятельств произошедшего. Сожалеем о событиях на стадионе после финального свистка, о панике и о том, как это повлияло на болельщиков, праздновавших большую победу своей команды", - говорится в заявлении.