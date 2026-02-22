Тренер "Лос-Анджелеса" рассказал, как остановить Месси

Главный тренер "Лос-Анджелеса" Марк дос Сантос прокомментировал победу над "Интер Майами" в стартовом туре нового сезона МLS.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, калифорнийский клуб на своем поле одержал крупную победу со счетом 3:0. После матча наставник хозяев поделился тактическими деталями подготовки к игре против Лионеля Месси.

"Мы готовились противостоять лучшему Месси, какой только может быть. Для успешной защиты против него нужно создать численное преимущество возле штрафной. Если же он оказывается с мячом, то нельзя его оставлять одного и останавливать прессинг", - заявил дос Сантос.

Напомним, что в прошлом сезоне "Интер Майами" стал чемпионом МLS.