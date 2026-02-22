"Ливерпуль" хочет усилиться автором покера в ворота "Карабаха"

"Ливерпуль" готовится к активной работе на трансферном рынке в предстоящее межсезонье.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Transfer News Live, английский клуб нацелен на форварда "Ньюкасла" и готов предложить за него более 80 миллионов фунтов стерлингов, что составляет около 91,5 миллиона евро. Интерес мерсисайдцев связывают с возможными изменениями в атакующей линии команды летом.

В сезоне 2025/2026 футболист провел 37 матчей во всех турнирах, отметившись 14 голами и пятью результативными передачами. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Отметим, что Гордон отметился покером в ворота "Карабаха" в рамках первого матча плей-офф Лиги чемпионов в Баку.