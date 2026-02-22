"Реал" объявил о травме полузащитника

Мадридский "Реал" сообщил о новом повреждении в составе команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба, у полузащитника Дани Себальоса диагностирована мышечная травма икроножной мышцы правой ноги. В заявлении отмечается, что за процессом восстановления футболиста будет вестись медицинское наблюдение.

21 февраля Себальос принял участие в матче 25-го тура чемпионата Испании против "Осасуны". Ранее, 20 февраля, "Реал" также объявил о травме центрального защитника Дина Хейсена.

В текущем сезоне Себальос провел 22 матча во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.